Nicolas Cage si dà al western per la prima volta: in arrivo due film nel Far West!

Avete sempre sognato di vedere Nicolas Cage in un western? Allora preparatevi, perché la superstar hollywoodiana ha annunciato la realizzazione di ben due diversi film ambientati nel Far West.

Nel corso della sua carriera Nicolas Cage ha praticamente fatto tutto: da vincitore di un Oscar come miglior attore protagonista a protagonista di film da due soldi rivolti al mercato direct-to-video, alla creazione di un nuovo stile di recitazione e alla recitazione di sé stesso in The Unbearable Weight Of Talent. Ma, incredibile ma vero, non ha mai recitato in un western ... fino ad ora. Nelle scorse ore è infatti arrivato tramite l'Hollywood Reporter l'annuncio ufficiale che Nicolas Cage ha firmato per recitare in The Old Way, un western che lo vedrà interpretare Colton Briggs, un ex pistolero che ora gestisce un emporio e vive una vita tranquilla con la sua famiglia. Questa tranquillità viene però spazzata via quando una banda di fuorilegge uccide sua moglie a sangue freddo, e dissotterrata la sua vecchia arma da fianco si metterà in sella con un partner improbabile: sua figlia di 12 anni.

L'attore ha svelato che realizzerà anche un secondo western, intitolato Butcher's Crossing: "Dopo 43 anni nel mondo del cinema, solo ora sono stato invitato a prendere parte all'importante e leggendario genere del western, sia con The Old Way che con Butcher's Crossing. E' qualcosa che aspetto da molto tempo, e sono eccitato e ispirato dai complessi personaggi di Briggs e Miller. Avere una nuova sfida a 57 anni è davvero galvanizzante".

Butcher's Crossing è attualmente in pre-produzione, ed è descritto come un'epopea di frontiera su un uomo che, mentre attraversa la natura selvaggia del Colorado, decide di unirsi ad una banda di cacciatori di bufali in un viaggio che metterà a rischio la sua vita e la sua sanità mentale. E qualsiasi film che metta a rischio la sanità mentale del personaggio di Nicolas Cage è sempre il benvenuto.

