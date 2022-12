Nicolas Cage vuole un musical: 'Voglio essere Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar'

Esiste un genere nel quale non vedremmo bene Nicolas Cage? La star di The Family Man potrebbe interpretare qualunque tipo di ruolo se dipendesse da noi, musical compresi: il nostro sembra in effetti proprio di quest'avviso, e per il suo futuro lavorativo ha già puntato un'opera non esattamente di quelle sconosciute.

Dopo aver ammesso di sperare ancora nel Superman di Tim Burton mai realizzato, Cage ha infatti parlato del suo sogno di prender parte non proprio ad un musical qualunque, ma ad uno dei veri capisaldi del genere: Jesus Christ Superstar!

"Non sono esattamente un cantante. Ho cantato bene in Cuore Selvaggio, ma ho distrutto la mia voce cantando male Purple Rain nei bar karaoke. Ma penso che sarei un buon Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar" sono state le parole dell'attore recentemente visto ne Il Talento di Mr. C e Pig.

Composto da Andrew Lloyd Webber per i testi di Tim Rice, Jesus Christ Superstar vanta già un'iconica trasposizione cinematografica datata 1973, con Barry Dennen nel ruolo di Ponzio Pilato: credete che Nicolas Cage possa fornire un'interpretazione degna di far dimenticare quella del suo predecessore? Diteci la vostra nei commenti! Sogni a parte, intanto, ecco quali film Nicolas Cage preserverebbe per farli conoscere ai posteri.