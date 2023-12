Nicolas Cage voleva che David Bowie scrivesse la colonna sonora del suo Superman

Il Superman che avrebbe dovuto avere come protagonista Nicolas Cage è entrato nel novero di film che non sono stati realizzati e di cui si continua a parlare ad anni di distanza dagli eventi. Durante un evento al Red Sea Film Festival, l’attore ha raccontato di aver chiesto a David Bowie di lavorare sulla colonna sonora del film poi cancellato.

Dopo aver riportato le parole di Nicolas Cage a proposito del suo cameo in The Flash, torniamo a parlare della travagliata storia dell’attore con il personaggio di Clark Kent a seguito delle dichiarazioni dell’artista, che, durante un incontro con il pubblico al festival del cinema, ha ricordato come avesse addirittura contattato David Bowie perché lavorasse su un pezzo musicale per il film che sarebbe dovuto essere diretto da Tim Burton.

In un’altra intervista, lo stesso Cage aveva ricordato che dietro la cancellazione del film ci fu proprio la paura della Warner di affidare un progetto tanto importante al regista di Beetlejuice, richiesto dall’attore, dopo il flop commerciale di Mars Attacks.

Il film avrebbe seguito le vicende del kryptoniano che, dopo essere stato sconfitto da Brainiac, deve riuscire a riottenere i propri poteri, persi durante la battaglia, mentre cerca di proteggere la Terra, sua patria d’adozione.

In attesa di scoprire se Nicolas Cage riuscirà mai a interpretare l’Uomo d’Acciaio in qualcosa di più concreto di una semplice, e mal digerita, apparizione, vi lasciamo alle parole di Grant Morrison a proposito dei film Marvel e DC da lui scritti e che non sono mai stati realizzati.