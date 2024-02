Nicolas Cage si unirà a Star Trek? 'Sono un fan, ho parlato con i produttori'

Quando si nomina Star Trek a molti vengono in mente le immagini più diverse, chi è cresciuto negli anni '60 ricorda William Shatner e Leonard Nimoy, i più giovani invece avranno nei loro ricordi le più recenti pellicole cinematografiche dirette da J.J. Abrams. In tutto questo una sola certezza: si parla di un franchise inesauribile.

Ecco quindi che, dopo le ultime notizie sullo Star Trek di Quentin Tarantino, sembra che dovremmo tenere d'occhio anche un altro volto noto di Hollywood.

Quest'ultimo infatti potrebbe entrare a far parte di qualche nuova produzione dedicata a questo universo narrativo. Di chi stiamo parlando? Di Nicolas Cage, il quale in alcune interviste degli ultimi tempi si è dimostrato aperto e desideroso di lavorare ad un progetto riguardante la creatura ideata da Gene Roddenberry.

Parlando con TrekMovie la star ha infatti dichiarato: "Beh, Star Trek è la mia passione. Sono cresciuto guardando la serie con Shatner e Nimoy, quelle storie erano molto intelligenti. Quindi mi piacerebbe salire sul ponte dell'Enterprise".

In un'altra occasione poi, per ScreenRant Cage ha detto: "Ci sono state un paio di telefonate sulla questione. Non lo so, dovrei vedere almeno una sceneggiatura. Dovrebbe essere qualcosa in cui posso mettere anche del mio".

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più vi lasciamo la nostra recensione di Renfield.