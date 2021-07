Nicolas Cage: L'unico mio film che non avrò mai il coraggio di vedere deve ancora uscire!

Nicolas Cage, icona del cinema hollywoodiano, è tornato alla carica con una nuova intervista promozionale con Variety, nella quale ha confessato qual è l'unico film della sua carriera che ha già deciso che non vedrà mai.

Si tratta dell'imminente The Unbearable Weight of Massive Talent, che lo vedrà interpretare una versione romanzata di se stesso. Nicolas Cage ha detto che, quando il film uscirà, lui non lo vedrà mai, e il motivo è semplice: "Non vedrò mai questo film. Mi hanno detto che è un buon film. Mi è stato detto che la gente lo adorerà e mi sto godendo questo viaggio fino in fondo, ma è un film che ho fatto essenzialmente per il pubblico. Sarebbe troppo chiedermi di andare alla premiere e sedermi lì con tutti quanti. Psicologicamente, sarebbe troppo bizzarro".

The Unbearable Weight of Massive Talent racconterà un Nicolas Cage creativamente insoddisfatto e che, di fronte alla rovina finanziaria, accetta un'offerta da $1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo super fan (che sarà interpretato da Pedo Pascal). Quando le cose prendono una piega estremamente pericolosa, Cage è costretto a ricordare tutte le abilità dei suoi iconici personaggi cinematografici per salvare se stesso e i suoi cari.

Il film è stato diretto da Tom Gormican (Ghosted, That Awkward Moment), che ha scritto la sceneggiatura insieme a Kevin Etten. Le aspettative sono senza dubbio altissime: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.