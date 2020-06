Nicolas Cage troppo ubriaco all'altare: l'attore come Ross di Friends

Nicolas Cage non è famoso soltanto per le interpretazioni di livello e per quelle invece alquanto imbarazzanti, ma anche per la sua vita sentimentale a dir poco movimentata: la star di Lord of War conta infatti ben più di un matrimonio fallito per motivi anche abbastanza fuori dal comune.

Nel 1990 il primogenito dell'attore Weston Cage nacque dall'unione con la modella Christina Fulton, ma solo cinque anni dopo il buon Nicolas convolava a nozze con Patricia Arquette: matrimonio che durò soltanto un lustro, fino al divorzio avvenuto nel 1995.

Nel '97 la nuova sposa di Cage fu dunque Lisa Marie Presley, ex-moglie di Michael Jackson nonché figlia del leggendario Elvis: matrimonio durato la bellezza di un mese e mezzo e seguito dall'unione decennale con la cameriera asiatica Alice Kim.

A dir poco singolare è però quanto accaduto con l'ultimo matrimonio dell'attore di Con Air: un anno fa Cage sposò infatti la make up artist Erika Koike, ma ottenne poco dopo l'annullamento delle nozze per un motivo decisamente particolare. L'attore dichiarò infatti alla stampa di esser stato "troppo ubriaco per capire" al momento della cerimonia, in pieno stile Ross e Rachel di Friends!

Certo, viene da chiedersi a questo punto se la sbronza fosse durata per tutto il periodo del fidanzamento, ma questi resteranno affari privati di Cage! L'attore, intanto, si appresta ad interpretare sé stesso in un film su Nicolas Cage.