Nicolas Cage è ancora tremendamente orgoglioso di una battuta de Il mistero dei Templari

Nicolas Cage è uno degli attori maggiormente prolifici di Hollywood e in diversi film ha recitato delle battute che poi sono diventate iconiche. Ma c'è una battuta pronunciata nel corso della propria carriera che rende tuttora orgoglioso Nicolas Cage, come lui stesso ha affermato in un video per Vanity Fair.

La battuta di Il mistero dei Templari è "Ruberò la Dichiarazione d'Indipendenza". Cage ha spiegato:"Non posso nemmeno dirla senza ridere. 'Ruberò la Dichiarazione d'Indipendenza'. Perché sono stati creati dei meme così tante volte. È passata al Saturday Night Live. Ma non puoi fare a meno di ridere. Penso che ciò che l'ha davvero fatta funzionare sia la serietà con cui Justin [Bartha] ed io stiamo prendendo la cosa. Se l'hai recitata per ridere allora è una commedia demenziale ed è stupido. Non è il mio genere, non è dove mi trovo. Ma il fatto che l'abbiamo interpretata da attori drammatici la rende ancora più divertente di quanto lo sarebbe stato se fosse stato slapstick". Su Everyeye potete leggere la nostra recensione sulla serie Disney+ Il mistero dei Templari.



Cage ha elogiato il regista Jon Turtletaub:"Penso che Jon Turtletaub l'abbia girato con amore. Voglio dire, ha fatto davvero sembrare che i personaggi avessero grande riverenza e considerazione, quasi come se fosse un oggetto sacro, anche se per qualcuno è sacro. Quasi come se fosse un oggetto sacro. E poi colpirlo con 'lo ruberò'. È così ridicola [la battuta] che non puoi fare a meno di amarla".



Nel 2022 Nicolas Cage ha spiegato perché non si farà Il mistero dei Templari 3.