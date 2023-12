Nicolas Cage torna a parlare di Face/Off: 'Un capolavoro'

Nicola Cage è stato protagonista di un intervento nel corso del Red Sea Film Festival in cui ha potuto parlare dei suoi ultimi progetti, della sua vita privata e dei film che hanno segnato la sua carriera. Rispondendo alle richieste del pubblico si è lasciato andare parlando di Face/Off e di Ghost Rider, cinecomic che lo ha visto protagonista.

Dopo aver riportato le parole di Adam Wingard che vorrebbe Nicolas Cage nel cast di Face/Off 2, torniamo a parlare del primo, apprezzatissimo, film, per condividere la dichiarazione secca e convinta di Nicolas Cage durante un incontro con il pubblico al festival del cinema.

Mentre raccontava aneddoti riguardanti i suoi lavori su richiesta dei presenti, qualcuno ha urlato il titolo del film di John Woo, destando l’attenzione dell’attore che ha risposto in modo conciso e sicuro: “Quello potrebbe essere considerato un capolavoro”.

Il film del regista di Hong Kong, viene, in effetti ricordato con particolare affetto dai fan dei film d’azione e ha ricevuto le attenzioni positive da parte della critica di settore, risultando, a tutti gli effetti, come un cult del genere.

Nello stesso contesto ha dedicato delle parole al miele anche per Ghost Rider: “È come un film della Disney sul Faust. Come un tatuaggio che prende vita”.

Quindi, Cage, vedendo una fan tenere in mano il poster del film, l’ha chiamata sul palco per mostrarlo al pubblico, rivelando di comprare spesso su Ebay dei prodotti relativi ai suoi film.

In attesa di sapere qualcosa di più sul sequel dell’action movie con Nicolas Cage e John Travolta, vi lasciamo alle parole del regista di Face/Off 2 a proposito del dover evitare i buchi di trama.