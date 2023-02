Nicolas Cage, L'Ultimo dei Templari e non solo: quante candidature ai Razzie ha ricevuto?

È possibile essere uno degli attori più criticati al mondo e, al tempo stesso, uno dei più amati dal pubblico? Certamente, se ci si chiama Nicolas Cage: l'attore di The Family Man è riuscito anche nell'impresa di vincere un Oscar, ma nel corso della sua carriera, al netto dell'amore dei fan, ha inanellato una serie di recensioni davvero pessime.

E cos'ha in serbo Hollywood per quegli attori capaci di far storcere ripetutamente il naso alla critica? I Razzie, naturalmente! I premi meno ambiti del mondo del cinema hanno effettivamente rivolto più volte la loro attenzione al nipote di Francis Ford Coppola, che in quell'ambito ha quindi portato a casa un numero più che discreto di nomination senza però mai uscirne vittorioso (?).

Tra il 2007 e il 2022 Cage è stato infatti candidato ai Razzie per ben 8 volte (al netto delle nomination per più film in contemporanea), sia per prestazioni individuali (Il Prescelto, Ghost Rider, Next, National Treasure, Drive Angry, L'Ultimo dei Templari, Trespass, Ghost Rider: Spirito di Vendetta, Solo per Vendetta, Left Behind) sia come peggior coppia (Il Prescelto, nomination condivisa con "il suo costume da orso", e di nuovo la tripletta L'Ultimo dei Templari, Drive Angry e Trespass, stavolta con "chiunque abbia condiviso con lui il set).

Fa eccezione, però, la nomination ricevuta nel 2022, quando il buon Nicolas è stato candidato al Razzie Redeemer Award (il premio riservato a quegli attori capaci di dare una svolta alla propria carriera) per il commovente Pig. E voi, avreste premiato Cage per uno di questi film? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono i film di Nicolas Cage che l'attore preserverebbe per i posteri.