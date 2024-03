Nicolas Cage, svelato il nuovo film: lavorerà di nuovo con il leggendario Werner Herzog

Dopo aver confermato che non verrà mai pagato per Via da Las Vegas, il film che gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista, la superstar Nicolas Cage ha trovato il suo nuovo film, che lo vedrà collaborare ancora una volta con il leggendario regista Werner Herzog.

Il noto scooper Daniel Richtman infatti ha riferito in queste ore che Nicolas Cage sarà il protagonista di Dead Man's Wire, il prossimo film dell'autore tedesco: le riprese saranno effettuate entro la fine dell'anno in Kentucky, da una sceneggiatura scritta da Austin Kolodney. Nella storia, ambientata nel 1977 e basata su eventi realmente accaduti, Cage interpreta Tony Kiritsis, un ex agente immobiliare che mette su se stesso e su un suo rivale il cosiddetto 'interruttore di sicurezza dell’uomo morto', un sistema solitamente utilizzato per controllare la presenza e lo stato vigile del conducente di un veicolo: per rimuoverlo chiede non solo 5 milioni di dollari ma anche delle scuse personali.

Il film rappresenterà la seconda collaborazione tra Nicolas Cage e Werner Herzog dopo l'acclamato Il cattivo tenente: Ultima chiamata New Orleans, reinterpretazione in chiave moderna del cult di Abel Ferrara con Harvey Keitel. Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

