Nicolas Cage svela il ruolo dei suoi sogni e i registi con cui vuole lavorare: c'è Nolan!

Dopo aver svelato i tre film di Nicolas Cage che vorrebbe conservare per i posteri, Nicolas Cage ha svelato i registi con cui vorrebbe lavorare nei prossimi anni della sua carriera.

Durante un AMA su Reddit organizzato per promuovere l'uscita del suo nuovo film The Unbearable Weight of Massive Talent, Cage ha espresso le sue preferenze in fatto di registi e ha svelato di voler lavorare insieme a Christopher Nolan e Ari Aster nel prossimo futuro: "Mi piacerebbe lavorare con Christopher Nolan", ha risposto l'attore ai suoi fan. “E mi piacerebbe lavorare con Ari Aster. Mi piacerebbe lavorare anche con Robert Eggers, e con Spike Lee."

Oltre a questo, Nicolas Cage è stato anche interrogato sul ruolo dei suoi sogni e ha rivelato di voler recitare in un adattamento del romanzo 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. "Mi piacerebbe interpretare il Capitano Nemo di Jules Verne, perché amo il personaggio e amo il suo amore per l'oceano. E' una cosa che ci accomuna, io amo molto il mare."

The Unbearable Weight of Massive Talent, che ha debuttato su Rotten Tomatoes con il punteggio perfetto del 100%, uscirà nelle sale statunitensi il 22 aprile. Nel frattempo, sapete che Nicolas Cage si darà per la prima volta al western? Qualche mese infatti è stato annunciato che l'attore, per la prima volta, sarà il protagonista di ben due film ambientati nel far west.