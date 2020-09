Nicolas Cage è Superman in questa stupenda fan-art di The Flash!

Nonostante non ci sia ancora nessuna conferma ufficiale sulla sua presenza nel film standalone dedicato a Flash, i fan della DC Comics e dei film della Warner continuano a sperare di vedere il Superman di Nicolas Cage, che negli anni '90 arrivò quasi al cinema per la regia di Tim Burton, all'epoca reduce dall'esperienza con Batman.

Dopo la fan art che mostrava proprio Cage nel suo look attuale ma con indosso il costume di Superman per un possibile cameo nel film di Andy Muschietti, oggi ne arriva online un altro, confezionato stavolta da britedit, artista visivo molto attivo su Instagram. Questa mostra un Cage nei panni di un Clark Kent barbuto e contemplativo con indosso una versione nera e argentata del classico costume di Superman. Un design decisamente elegante e ispirato per uno dei personaggi che più di tutti avremmo voluto vedere al cinema, soprattutto perché così insolito e specialmente per la voglia di scoprire come lo avrebbe immaginato Tim Burton.

Quel che è certo è che i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton torneranno nel film di Flash, ed è ormai da tempo che si vocifera di una possibile apparizione anche di Val Kilmer e George Clooney, dato che lo stesso Muschietti ha definito il film come un "ponte tra personaggi e timeline", portando molti a sostenere la tesi che, oltre a quelle già annunciate, rivedremo diverse controparti degli stessi personaggi DC.

Non sappiamo quali sorprese potrà ancora riservarci il film diretto da Andy Muschietti, ma una cosa è certa: Flash è diventato in poco tempo uno progetti DC più attesi dai fan, e gran parte del merito va proprio alla nuova direzione scelta per la pellicola. E pensare che fino a qualche mese fa ci chiedevamo ancora se esistesse davvero una sceneggiatura...