Nicolas Cage, il suo Superman può davvero esordire nel film di Flash?

L'ultimo rumor che ha fatto il giro del web parla della possibile apparizione di Val Kilmer, George Clooney e altri interpreti di supereroi DC al cinema nel film di Flash, per cui è stato già confermato il ritorno di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni delle rispettive versioni di Bruce Wayne.

L'indiscrezione, lanciata da FandomWire e ancora tutta da verificare, propone però anche una prospettiva che ha colto molti di sorpresa: il sito afferma che il film vedrà anche un cameo di Nicolas Cage nei panni del Superman mai realizzato da Tim Burton.

Alla fine degli anni '90, dopo il successo dei due Batman, il regista di Edward mani di forbice avrebbe infatti dovuto girare per Warner Bros Superman Lives, progetto poi accantonato e diventato subito una leggenda del mondo dei cineocmkic. Il protagonista assoluto doveva essere proprio Cage, la cui versione dell'Uomo d'Acciaio è apparsa in diverse foto e video del provino, e con l'arrivo del Multiverso anche nel DCEU potrebbe essere finalmente arrivata un'occasione per vederlo davvero in azione.

Sebbene un cameo di Cage nel film di Andy Muschietti sia certamente plausibile, soprattutto vista la volontà di Warner di esplorare versioni passate dei supereroi DC, per il momento vi consigliamo di prendere l'informazione con le dovute cautele in attesa di un'eventuale conferma da parte dello studio.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere questa versione di Superman? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, sono emersi in rete dei dettagli sul possibile ruolo di Cyborg in Flash.