Nicolas Cage è di nuovo Superman sulla copertina di un fumetto DC

Nicolas Cage è sicuramente uno degli attori più riconoscibili dell'intera industria Hollywoodiana, vuoi per i suoi ruoli iconici a numerose pellicole di successo, o anche per il fatto che abbia anche riscosso un notevole successo sui social grazie a numerosi meme che lo riguardano. Questi ed altri sono i motivi dietro la sua presenza in The Flash.

Ciò che stiamo per dire non è sicuramente uno spoiler, dato che lo stesso Andy Muschietti lo aveva confermato tempo fa, Nicolas Cage fa una piccola apparizione nei panni di Superman in The Flash.

Ebbene si, il regista infatti, da sempre fan del celebre attore, non vedeva l'ora di lavorare con lui e così ha approfittato della tematiche legate al multiverso, per gettare nella mischia anche quel tanto agognato uomo d'acciaio, che non ha mai visto la luce ufficialmente per quanto riguarda il film di Tim Burton, ma che ha sempre un posto nel cuore dei fan.

Ma non è finita qui, sembra infatti che gli appassionati possano ora ammirare Nicolas Cage in tutto il suo splendore sulla nuova copertina di Batman/Superman: World's Finest #19.

L'attore qui compare infatti nei panni del kriptoniano, ma al posto della lettera tipica sul tempo, la sua versione del personaggio porta in maniera fiera una bella "N", il cui riferimento è certamente indubbio.

In questo modo, l'attore si unisce ufficialmente ad una lunga schiera di star che si sono prestate ad essere immortalate nella loro versione legata ai fumetti DC, tra cui si possono citare Jerry Seinfield, Paul McCartney ed altri.

Sembra quindi che le avventure della star nel mondo dei super eroi, siano appena iniziate. Nel frattempo, se ve la siete persa ecco la nostra recensione di The Flash. Tra l'altro, avete letto cosa ne pensa Andy Muschietti sul ritorno di Michael Keaton come Batman?