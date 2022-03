Nicolas Cage sarà mai Superman? L'attore rivela: 'C'è ancora una possibilità'

Più o meno tutti sanno che nella metà degli anni '90 Nicolas Cage era stato scelto da Tim Burton per interpretare Superman nel film intitolato Superman Lives, rielaborazione della storia del personaggio DC che purtroppo non vide mai la luce poiché la produzione fermò tutto a poche settimane dall'inizio delle riprese: potrebbe ancora accadere?

La produzione fu chiusa, ma le immagini di repertorio che mostrano Cage con il costume di Superman sono state diffuse sul web e sono facilmente reperibili. Cage ha poi avuto la sua occasione di impersonare Superman solo nel mondo dell'animazione: l'attore, infatti, ha doppiato Superman nel film d'animazione Teen Titans Go! To the Movies, ma alcuni fan vorrebbero ancora vedere Cage interpretare la parte in un contesto live-action, cosa che secondo l'attore, potrebbe non essere impossibile.

In una recente intervista con GQ, Cage ha risposto a un post su Reddit di un fan che chiedeva perché Superman Lives non possa essere realizzato ancora oggi. Come ha detto l'attore, "potrebbe esserci ancora una possibilità" che lui possa tornare nel ruolo. "Avrebbe importanza per quanto tempo sono apparso nel personaggio? - ha chiosato quindi Cage - Potrebbe esserci ancora una possibilità".

Come i fan sanno benissimo, all'orizzonte per il DC Extended Universe c'è il nuovo film su Flash di Andy Muschietti che potrebbe rimescolare le carte in tavola. È stato confermato che il film sarà un viaggio nel multiverso DC live-action, con il Batman di Michael Keaton e la sua continuità narrativa che dovrebbe essere ripresa nel film. Certamente potrebbe farne parte anche una sorta di visita al mondo di Superman Lives, potenzialmente con Cage che riprende direttamente il suo ruolo (mai interpretato davvero).

L'uscita di Flash è stata posticipata dalla Warner, adesso il film è programmato per il 23 giugno 2023, esattamente 24 anni dopo l'uscita del primo Batman di Tim Burton.