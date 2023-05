Nicolas Cage stupisce ancora: 'Certe volte mi sembra di ricordare l'interno dell'utero'

A un Nicolas Cage che decidesse all'improvviso di non essere più uno degli individui più meravigliosamente stralunati al mondo, probabilmente, non ci abitueremmo mai: quel giorno è fortunatamente ancora ben lontano, però, almeno stando alle ultime dichiarazioni della star de Il Talento di Mr. C.

Dopo aver chiarito la sua posizione sull'essere chiamato attore, Cage è infatti tornato a stupirci raccontandoci di riuscire, di tanto in tanto, a ricordare con precisione le sensazioni provate all'interno dell'utero di sua madre durante i 9 mesi trascorsi dal concepimento alla nascita.

"Ascoltate, so che può sembrare una cosa completamente fuori e non so dire se si tratti di qualcosa di vero o meno, ma certe volte mi sembra di riuscire a ricordare l'interno dell'utero, mi sento come se potessi vedere dei volti nel buio o qualcosa del genere. So che suona completamente astratto, ma è comunque qualcosa che potrebbe essere accaduto" sono state le parole dell'attore.

Cage ha proseguito: "Ora che non sono più nell'utero mi viene da pensare che fossero come delle vibrazioni di voci che in qualche modo arrivavano a me in quella fase". Tutto chiaro, no? Esperienze prenatali a parte, comunque, Cage ha recentemente ammesso di aver accettato più di un progetto con l'unico scopo di ripagare i suoi debiti.