Nicolas Cage stufo del suo meme: 'É diventato frustrante'

Nicolas Cage non ha di certo bisogno di presentazioni, nipote tra l'altro del celebre regista Francis Ford Coppola e premio Oscar nel 1995 per la sua interpretazione in Via da Las Vegas, è diventato una vera e propria icona del web con un meme ma, la cosa non sembra piacere particolarmente all'attore.

Questo esilarante meme ha iniziato a diffondersi nel 2009, ma è dal 2011 che ha cominciato a diventare estremamente celebre. L’espressione piuttosto particolare di Cage proviene dal film del 1989 Stress da vampiro ed è riuscita a diventare in pochissimo tempo una delle immagini più usate di internet. Nicolas Cage ritiene però che l'abuso di questi meme, sia piuttosto frustrante, soprattutto per il registi con cui si trova a dover collaborare che sono costretti a vedere il faccione del proprio protagonista deriso e sbeffeggiato un po' ovunque.

"Con l'avvento di internet prendono dei momenti precisi di un film, si sottraggono al loro contesto originario e se ne fanno dei meme. I miei li hanno chiamati "Cage Rage" e iniziano ad infastidirmi. Sono convinto che sia frustrante per il regista di Mandy Panos Cosmatos, che ha fatto un lavoro poetico, lirico, ed estrarre scene per farne dei meme rischia di depotenziare il film. Ed è frustrante per me soprattuto, perché mi piacerebbe continuare a lavorare ed essere preso sul serio, ma internet non gioca a mio favore".

Vi ricordiamo che Nicolas Cage è da sempre un attore molto sopra le righe, ha avuto l'ardire di dilapidare un patrimonio di oltre 15 milioni di dollari, ma ha avuto anche il merito di lanciare la carriera di una star del calibro di Johnny Depp.