Nicolas Cage contro uno struzzo Animatronic nella nuova clip del folle Willy's Wonderland

Previsto inizialmente per ottobre 2020, Willy's Wonderland è approdato ieri negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e in video on demand. Per celebrare l'uscita del film, già passato alla storia per il solo fatto di mostrare Nicolas Cage alle prese con degli Animatronic malvagi, è arrivata in rete una nuova clip ufficiale.

In una scena che potrebbe ricordare i toni del fenomeno videoludico Five Night at Freddy's (di cui per altro è in sviluppo un adattamento cinematografico), il filmato in questione mostra il custode di parco giochi interpretato da Cage mentre si rende conto della pericolosità di un Animatronic a forma di struzzo, che lo ferisce in seguito ad un apparente malfunzionamento. Potete trovare il video in calce alla news.

Come sappiamo da lì in poi la situazione non farà altro che degenerare. Stando alla sinossi ufficiale, infatti, "Willy's Wonderland nasconde un oscuro segreto che il protagonista è in procinto di scoprire. Attirato in una trappola mortale - o meglio, in un incubo vivente - mentre gli Animatronic del parco prendono vita per distruggerlo, il custode è costretto a farsi strada da un mostro all'altro cercando di sopravvivere fino al mattino."

In attesa di novità sulla distribuzione italiana, qui potete trovare il folle trailer ufficiale di Willy's Wonderland. Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti.