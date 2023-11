Nicolas Cage nella storia, in arrivo il premio alla carriera

Nicholas Cage riceverà un premio in onore alla sua carriera dopo tanti anni nel mondo della recitazione e dell’industria cinematografica.

L’attore "riceverà il Maria Manetti Shrem Lifetime Achievement Award" alla cerimonia dei San Francisco film society awards per la recitazione. Assieme a lui sarà premiata anche Greta Gerwig per la regia con il "Irving M. Levin Award".

Nicholas Cage è rimasto deluso dal cameo di The Flash, ma sicuramente sarà fiero del film che si trova attualmente al cinema e a cui ha partecipato in veste di protagonista, Dream Scenario, la cui trama recita: “Paul Matthews è un padre, marito e professore universitario invisibile che arranca nella vita ed è fondamentalmente considerato insignificante da tutti coloro che fanno parte della sua cerchia. Finché Paul non inizia a scoprire che le persone sognano su di lui. E non solo una o due persone. Tutti vedono Paul nei loro sogni, per ragioni che il film si riserva di svelare solo quando sarà necessario.”

La critica ha lodato il film e in particolare l’interpretazione della star, che dopo alcuni passi falsi all’interno della sua carriera, sembra sia tornata nuovamente ad esprimere appieno il suo talento. Se siete curiosi della nuova pellicola con l’attore, qui potrete vedere il trailer di Dream Scenario con Nicholas Cage.