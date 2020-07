Nicolas Cage, la star di Vendetta affronterà animatronic malvagi nel nuovo film

L'Hollywood Reporter ha diffuso in rete un'immagine ufficiale e i primi dettagli su Willy's Wonderland, titolo di lavorazione di un nuovo thriller che vedrà Nicolas Cage alle prese con degli avversari piuttosto particolari.

La pellicola seguirà le vicende di "The Janitor", un forestiero costretto a pulire un centro di intrattenimento per famiglie in modo da riparare la sua auto dopo che si è guastata. Insieme ad alcuni abitati del posto, l'uomo dovrà sopravvivere ad una notte infernale intrappolato con le star del parco: degli animatronic diventati improvvisamente malvagi.

Presentato al mercato virtuale di Cannes, Willy's Wonderland è stato venduto in diversi territori tra cui l'Italia, dove verrà distribuito da Eagle Pictures. "Sicuramente, uno dei motivi per cui il film sta vendendo così bene è il picco nella domanda di titoli thriller di fascia media con un grande nome legato al progetto. Ma soprattuto crediamo che sia destinato a diventare un film di culto, e dopo aver visto alcuni filmati lo pensano anche loro."

Diretto da Kevin Lewis su una sceneggiatura di G.O. Parsons, il film vedrà nel cast anche Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz e Chris Warner. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al poster ufficiale.

Vi ricordiamo che Cage torna questa sera nelle tv italiane con Vendetta: Una storia d'amore, revenge movie in onda alle 21.05 su Canale 20. Per altre notizie: nelle scorse settimane Cage è stato eletto come l'attore più instancabile di Hollywood negli ultimi 5 anni.