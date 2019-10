Nicolas Cage star dell'horror Wally's Wonderland di Kevin Lewis

Nicolas Cage sarà il protagonista di Wally's Wonderland, film horror diretto da Kevin Lewis. Cage, premiato con l'Oscar nel 1996 grazie alla sua performance in Via da Las Vegas, per la regia di Mike Figgis, non è nuovo a scelte particolari e bizzarre in carriera e questo nuovo progetto sembra rientrare perfettamente nelle sue corde.

Nicolas Cage interpreta un bidello, costretto a passare la notte in un contorto parco divertimenti dove viene trascinato in un vero e proprio incubo. Man mano che i minacciosi personaggi animatronic prendono vita, il bidello dovrà farsi strada per sopravvivere sino al mattino ed uscire indenne dal parco.

Jeremy Davis e Danny Roth produrranno il film insieme a Nicolas Cage e Mike Nilon.



Il film inizierà la produzione nel mese di gennaio. Foresight gestirà le vendite in tutto il mondo:"Per me c'è sempre stato un solo attore che poteva far funzionare questo film" ha spiegato il regista Kevin Lewis "E quell'attore è Nic Cage. Sono entusiasta di lavorare con lui e non vedo l'ora di vederlo affrontare Wally e la sua banda di disadattati psicopatici".

Nicolas Cage sarà prima in Primal e nel thriller gotico Grand Isle, che sarà distribuito da Screen Media. Recentemente Nicolas Cage ha raccontato di quando lanciò la carriera di Johnny Depp ed è comparso nel trailer di Primal, tra un killer e un giaguaro.

Inoltre sarebbe in arrivo un remake di Face/Off, celebre thriller con protagonisti John Travolta e proprio Nicolas Cage.