Nicolas Cage, la star di Ghost Rider diventerà papà per la terza volta

Come riporta in queste ore US Weekly, Nicolas Cage sarà padre per la terza volta. L'attore avrà il primo figlio dall'attuale moglie, l'attrice Riko Shibata. La coppia si è sposata il 16 febbraio 2021, dopo essersi conosciuta mentre Cage lavorava al film Prisoners of the Ghostland. E proprio il red carpet del film ha sancito la relazione.

Nicolas Cage ha raccontato di aver pensato subito a quanto Riko Shibata fosse 'sbalorditiva' e di come il reciproco amore per gli animali abbia contribuito a rinsaldare il loro legame.

"Le ho chiesto:'Hai animali domestici?'. E lei ha detto 'Sì, ho degli scoiattoli volanti'. Aveva due petauri dello zucchero... Ho pensato 'Mi basta. Potrebbe funzionare'".



La star è stata precedentemente sposata quattro volte: con Patricia Arquette dal 1995 al 2000, con Lisa Marie Presley dal 2002 al 2004, con Alice Kim dal 2004 al 2016 e nel 2019 con Erika Koike; Nicolas Cage ha chiesto l'annullamento dopo soli 4 giorni.

L'attore ha avuto i suoi due figli precedenti con la modella Christina Fulton - Weston (1990) - e da Alice Kim - Kal-el (2005).



Nicolas Cage non vuole essere definito attore, come ha dichiarato lui stesso in questi giorni, preferendo la parola 'thespian', spiegando i motivi che l'hanno portato a questa concezione del suo ruolo professionale, grazie anche all'intervento di Talia Shire, zia dell'attore, e celebre protagonista nel ruolo di Adriana nella saga di Rocky con Sylvester Stallone.