Nicolas Cage, la star di Ghost Rider nel cast di The Retirement Plan con Ron Perlman

Nicolas Cage e Ron Perlman reciteranno in The Retirement Plan, film diretto da Tim J. Brown che inizierà la produzione questa settimana alle Isole Cayman. Cage e Perlman sono soltanto le ultime due star ad aggiungersi al progetto, ufficializzando la loro partecipazione proprio nelle ultime ore precedenti al primo ciak.

The Retirement Plan racconta la storia di Ashley (Ashley Greene) e sua figlia Sarah (Thalia Campbell), che vengono coinvolte in un'impresa criminale che mette a rischio le loro vite. Si rivolgono all'unica persona che può aiutarle, il padre Matt (Nicolas Cage) che si è allontanato dalla famiglia e si sta godendo la pensione alle Isole Cayman. Tuttavia vengono presto rintracciati dal boss del crimine Donnie (Jackie Earl Haley) e dal tenente Bobo (Ron Perlman).



Mentre il trio rimane invischiato in una rete sempre più pericolosa, Ashley scopre che suo padre aveva un passato segreto di cui non sapeva nulla e che c'è di più in lui di quanto sembri. Nicolas Cage ha detto che recitare lo tiene lontano dai guai, quindi eccolo abbracciare un nuovo progetto.

Il produttore William G. Santor ha dichiarato:"La portata globale e il fascino leggendario di Nicolas, Ashley, Jackie, Joel, Grace, Ernie, Rick e Lynn, nonché la talentuosa new entry Thalia, sono perfetti per questo entusiasmante film d'azione. Sono orgoglioso di dire che siamo riusciti ad avere un Ghost Rider, un Hellboy e un Rorschach nello stesso film insieme, con un Ghostbuster per tenere sotto controllo il Ghost Rider!".

Il cast è composto da Ashley Greene, Ernie Hudson, Jackie Earl Haley, Joel David Moore, Grace Byers, Rick Fox e Lynn Whitfield.



Su Everyeye trovate tutti la lista di tutti i film disponibili su Netflix di Nicolas Cage.