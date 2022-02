Nicolas Cage, la star di 2030 Fuga per il Futuro: 'Vivo con un corvo che mi insulta'

Nicolas Cage che questa sera torna in tv con 2030 Fuga per il Futuro ha di recente rivelato di vivere con un corvo domestico di nome Hogan che ha la stramba abitudine di insultarlo ogni qual volta esce da una stanza.

Come rivelato dallo stesso attore nel corso di una recente intervista al Los Angeles Times, il volatile estremamente intelligente, vive in una cupola geodetica costruita apposta per lui ed è ormai diventato un animale domestico a tutti gli effetti.

"Vivo con questo corvo di nome Hoogan e lo so, è strano a dirsi, ma ha preso l'abitudine di insultarmi... Per me è qualcosa di davvero comico. Quando esco dalla stanza dice 'Ciao' e poi aggiunge 'Coglione'. I corvi sono davvero intelligenti".

Nicolas Cage ha ammesso poi di aver adottato questo particolare animale per la sua profonda passione per Edgar Allan Poe: "Amo l'aspetto dei corvi, tutto di loro mi fa pensare ad Edgar Allan Poe e alle sue opere".

Per fortuna, sembra che con il suo corvo, nonostante gli insulti, Nicolas Cage abbia un rapporto di gran lunga migliore del cavallo di Butcher's Crossing che secondo l'attore avrebbe tentato di ucciderlo. Nonostante questo tentato omicidio però, la star di 2030 Fuga per il Futuro nutre un amore davvero sincero per gli animali e ciò è dimostrato anche grazie al successo di Pig, il film in cui il protagonista si mette alla ricerca della sua maialina da tartufi e affronta il proprio passato.