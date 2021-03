Nicolas Cage si sposa per la quinta volta: ecco chi è la nuova moglie della star

Ebbene sì, Nicolas Cage si è rispostato. Stando alle quote ufficiali, questo più recente è il suo quinto matrimonio, e ci auguriamo per la sua serenità e stabilità anche l'ultimo, ma conoscendo l'esuberanza e l'imprevedibilità di una mina vagante come Cage, potrebbe non esserlo affatto, anzi quasi per niente.

La fortunata si chiama Riko Shibata, e lei e Cage sarebbe convolati a nozze lo scorso 16 febbraio al Wynn Casino and Hotel di Las Vegas, questa inizialmente stando ad alcuni rapporti di diversi outlet americani poi confermati direttamente dallo stesso attore a People Online, a cui ha dichiarato:



"Sì è vero, ci siamo sposati e siamo davvero molto felici".



Un rappresentate di Cage ha anche riferito che la coppia ha scelto proprio il 16 febbraio come data del matrimonio "per onorare il compleanno del defunto padre dello sposo". La coppia ha celebrato per l'occasione una piccola intima cerimonia, scambiandosi i voti di matrimonio cattolici e anche scintoisti.



La Shibata indossava un kimono tipico delle spose giapponesi e Cage uno smoking firmato Tom Ford. Durante le nozze sono state recitate poesie di Walter Whitman e diversi Haiku. Si tratta del primo matrimonio per la Shibata, che ha 26 anni, stessa cifra che la separa di 52 anni del marito.



Cage è stato precedentemente sposato con Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Alice Kim e Erika Koike.