Nicolas Cage ha un sogno: 'Vorrei interpretare il Capitano Nemo'

Pur con i suoi alti e bassi, Nicolas Cage ha avuto modo di togliersi un po' di soddisfazioni nel corso di una carriera ormai quarantennale: tra personaggi memorabili e meno memorabili, però, il nostro non ha smesso di coltivare alcuni sogni che, chissà, potrebbero realizzarsi negli anni a venire.

L'attore, che recentemente ha accusato Hollywood di averlo emarginato per un lungo periodo di tempo, ha infatti parlato della sua passione per gli oceani e per il mondo sottomarino che, nel corso degli anni, ha reso sempre più intensa in lui la voglia di interpretare sul grande schermo il Capitano Nemo di 20.000 Leghe Sotto i Mari.

"Mi è sempre piaciuta l'idea di interpretare il Capitano Nemo di 20.000 Leghe Sotto i Mari, l'oceano è stato il mio primo amore. Ho sempre pensato che sia un ruolo che potrei interpretare con grandissima onestà intellettuale" sono state le parole dell'attore apparso lo scorso anno sul grande schermo come protagonista di Pig.

Chissà che qualche produttore non possa decidere di cogliere l'occasione al volo e decidere di dare il via ad una trasposizione di 20.000 Leghe Sotto i Mari! Vi piacerebbe vedere Nicolas Cage nel ruolo di Nemo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sul periodo d'oro di Nicolas Cage.