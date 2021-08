Nicolas Cage e Sofia Boutella nel pazzo trailer di Prisoners of the Ghostland

Dopo le prime foto di Prisoners of the Ghostland, il nuovo film del leggendario regista giapponese Sion Sono con protagonista Nicolas Cage torna a mostrarsi e finalmente lo fa con un trailer ufficiale.

Il film segna l'esordio di Sion Sono ad Hollywood, e con la presenza dell'eclettico Nick Cage le premesse per una delle collaborazioni più folli della storia del cinema ci sono tutte: Prisoners of the Ghostland è stato presentato in anteprima all'inizio di quest'anno al Sundance Film Festival virtuale e dovrebbe arrivare nei cinema e On Demand il 17 settembre. La storia è ambientata nell'infida città di frontiera di Samurai Town, dove uno spietato rapinatore di banche (Nicolas Cage) viene fatto uscire di prigione dal ricco signore della guerra The Governor (Bill Moseley), la cui nipote adottiva Bernice (Sofia Boutella) è scomparsa. Il governatore offre al prigioniero la sua libertà in cambio del ritrovamento della ragazza. Costretto ad indossare una tuta di pelle che si autodistruggerà entro tre giorni, il bandito intraprende un viaggio alla ricerca della giovane donna incamminandosi verso la propria redenzione.

Il film è stato scritto da Aaron Hendry e Rexa Sixo Safai (Western Wonderland) e include nel cast anche Nick Cassavetes (Face / Off), Tak Sakaguchi (Tokyo Tribe) e Yuzuka Nakaya (The Forest of Love). Joseph Trapanese (TRON: Legacy, The Raid: Redemption, The Greatest Showman) ha composto la colonna sonora originale.

