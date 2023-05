Nicolas Cage sicuro: 'I miei primi ricordi risalgono a quando ero nel grembo di mia madre'

La leggenda di Nicolas Cage è fatta di fossili di dinosauri, premi Oscar e ricerche per il Santo Graal, ma chi pensava che avesse un limite sarà costretto a ricredersi dopo aver letto le ultime dichiarazioni della superstar.

Nel corso di una recente apparizione al The Late Show con Stephen Colbert, infatti, l'acclamato attore di culto ha affermato che il suo primo ricordo della vita risale a quando si trovava nel grembo di sua madre. Si, avete letto bene e il titolo dell'articolo non era clickbait. Queste le parole esatte pronunciate dall'attore durante il quiz "Colbert Questionert" dello show, quando una delle domande poste riguardava il suo primo ricordo:

"Fammi pensare. Ascolta, so che sembra molto strano e non so se sia vero o no, ma a volte penso di poter tornare indietro fino all'utero di mia madre e sentirmi come se potessi vedere dei volti nell'utero buio o qualcosa del genere", ha spiegato Cage. "So che suona potentemente astratto, ma in qualche modo sembra che possa succedere ad alcune persone." L'attore ha aggiunto: "Risale a molto tempo fa, chiaramente. Non lo so. Mi viene in mente...non è esattamente un ricordo, ma più una sensazione astratta. Forse erano le vibrazioni vocali che risuonavano attraverso di me".

I fan dell'attore comunque sapranno già che questa non è certo la più strana delle sue uscite: in passato, ad esempio, Nicolas Cage dichiarò di aver creduto di essere un alieno.