Nicolas Cage shock: 'Ecco perché ho rifiutato Il Signore degli Anelli e Matrix'

Nicolas Cage potrà essere scomparso da qualche tempo dalle grandi produzioni hollywoodiane, ma non se n'è mai andato davvero, continuando a recitare per produzioni più piccole e indipendenti. Tuttavia, negli ultimi anni le sue quotazioni si sono innegabilmente rialzate, e grazie al film The Unbearable Weight of Massive Talent è in piena promozione.

Questo perché il film sta ottenendo delle recensioni ottime su Rotten Tomatoes, così come era successo al precedente lungometraggio con Cage, Pig, e questo è qualcosa che non accadeva da anni all'attore statunitense. Dopo aver discusso più volte in passato dei motivi che l'hanno allontanato sempre di più dai grandi blockbuster hollywoodiani, nel corso di un'intervista a People, l'attore ha rivelato di aver rifiutato nel corso della sua carriera due dei franchise più iconici della storia del cinema: Il Signore degli Anelli e Matrix.

"Non esiste una versione di Nic Cage che non abbia messo la famiglia prima della carriera. Ho rifiutato Il Signore degli Anelli e ho rifiutato Matrix perché non volevo trasferirmi in Nuova Zelanda o in Australia per tre anni, perché avevo bisogno di stare a casa con mio figlio Weston, questo è un fatto".

Insomma, una decisione condivisibile e di tutto rispetto per una persona che ha sempre messo la famiglia al primo posto, anche a discapito di una carriera - comunque invidiabile - che però avrebbe incluso la trilogia di Peter Jackson o quella delle Wachowski (arricchitasi quest'anno di un quarto capitolo). Chissà come sarebbe stata la Terra di Mezzo con Nicolas Cage tra i suoi abitanti... c'è da dire che seguendo questo ragionamento, chissà quanti altri progetti l'attore ha dovuto rifiutare per le stesse motivazioni.

In ogni caso, vi lasciamo al trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent che uscirà il 22 aprile 2022 nelle sale americane.