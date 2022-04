Nicolas Cage fa la sua scelta: 'Ecco tre miei film che preserverei per i posteri'

Il cinema è arte, e come tale parlerà di noi e del nostro mondo ben oltre la fine delle nostre esistenze: è già accaduto con i grandi capolavori del passato, ancora oggi visti, riscoperti ed elogiati anche dai più giovani, ed è praticamente certo che accadrà anche con opere dei giorni nostri... I film di Nicolas Cage, ad esempio!

Mentre The Unbereable Weight of Massive Talent trionfa su Rotten Tomatoes, infatti, Nicolas Cage continua a godersi il suo momento di gloria: la star di The Family Man non è mai stata così sulla cresta dell'onda, ed ha approfittato del momento favorevole per rispondere a chi gli chiedeva quali, tra i suoi film, andrebbero secondo lui preservati per le future generazioni.

Cage non ha avuto troppi dubbi al riguardo: "Al di là della Vita, Pig e Via da Las Vegas. Penso che Al di là della Vita, Pig e Via da Las Vegas siano le mie performance preferite della mia filmografia. Non ho rivisto Via da Las Vegas di recente, ma in ogni caso il film e la performance di Elizabeth Shue in quel film sono la scia su cui spero di continuare, e l'ho fatto con Pig, questo è il motivo per cui continuerò a scegliere progetti piccoli e indipendenti" sono state le sue parole.

Cosa ne pensate? Avreste scelto anche voi gli stessi film o salvereste altro della filmografia del buon Nicolas? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Nicolas Cage ha difeso un suo film massacrato dalla critica e dai fan.