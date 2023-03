Nicolas Cage sapeva già a 11 anni che i fumetti avrebbero conquistato il cinema

La passione che Nicolas Cage nutre per i fumetti è risaputa - basti pensare al suo costosissimo Action Comics #1, che segna il debutto di Superman, - e l'attore, in una recente intervista a ComicBook, ha espresso tutta la sua convinzione che le storie costituite da immagini e balloon finiranno col superare il cinema.

"Le persone sono così ossessionate dai fumetti e dai film sui fumetti" ha dichiarato. "La cosa interessante è che, quando avevo 11 anni, non avevo dubbi sulla dinamica: la tecnologia e il cinema sarebbero arrivati a un certo livello tale per cui le storie a fumetti e i colori del personaggi avrebbero conquistato l'industria... ed ecco che è successo. È proprio quello che è appena successo". Lo stesso Cage ha partecipato a molti franchise di supereroi: basti pensare a Ghost Rider - Spirito di vendetta (nei panni di Johnny Blaze) e Spider-Man: Into the Spider-Verse (nel quale ha prestato la propria voce per Spider-Man Noir – al riguardo, Amazon sta lavorando a una serie live-action su Spider-Man Noir).

"Penso che sia un personaggio meraviglioso" ha aggiunto Cage, riferendosi all'Uomo Ragno. "È quello che meglio si presta ad incanalare alcune delle mie star preferite del cinema noir. Spider-Man, per me, rappresenta indubbiamente il supereroe più figo. Penso che combinarlo con un atteggiamento mystery, come se fosse una star dei film degli anni '30, lo renda uno dei più entusiasmanti tra tutti i supereroi".

Eppure, una collezione tanto costosa presuppone un'altrettanto numero di inconvenienti: in particolare, era l'aprile 2022 quando Nicolas Cage parlò dei fumetti che gli erano stati rubati... Gli auguriamo di ritrovare quelli perduti.