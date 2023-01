Nicolas Cage dice no a un ruolo in Star Wars: 'Ma accetterei subito Star Trek!'

Dopo il crollo finanziario ed emotivo seguito alla sua fase nei grandi blockbuster, Nicolas Cage si è ripreso nel migliore dei modi con tutta una serie di indipendenti molto interessanti. Ma c'è un grande franchise per cui farebbe carte false: si tratta di Star Trek. E invece dice "no" con forza a Star Wars.

Nell’ultimo biennio e forse anche qualcosa in più, Nick Cage sta sfornando tutta una serie di titoli indipendenti che lui stesso ha definito “i migliori film della sua carriera”. Nonostante la sua sia stata una carriera molto lunga e prolifica. In altre parole, sente di star esprimendo solo ora tutto il suo estro attoriale e con quello che gli piace. Lo ha fatto con un film underground come Pig, lo ha fatto con un’auto-parodia formidabile come The Unbearable Weight of Massive Talent, lo ha fatto al TIFF con un western vecchio stile come Butcher’s Crossing.

E infine si prepara a farlo, a gamba tesa, come nuovo volto del Principe della Notte in Renfield, definito un Dracula in versione popart. È stato proprio durante un’intervista con Kevin Polowy per la promozione del film, che l’attore ha rivelato però un piccolo sogno nel cassetto che lo spingerebbe effettivamente, almeno per un ultima volta, a tornare a quei grandi blockbuster che per ora sta evitando come la morte. L’intervistatore gli ha chiesto se fosse interessato a unirsi all’universo Star Wars, considerata la sua incessante crescita.

Ma sorprendentemente, Cage ha rifiutato l’idea e ha fatto il nome del principale competitor: "La risposta è no. Non fa davvero per me. Io sono un Trekkie, amico mio, sono sempre stato sull’Enterprise. È lì che vado su di giri”. Cage è un tale fan da apprezzare tutte le saghe nel suo complesso e non solo la serie classica degli Anni ’60. Dell’ultima trilogia cinematografica ha infatti detto: “Sono cresciuto guardando William Shatner, ma penso che Pine fosse fantastico nei film. Penso che i film siano eccezionali”.

Per ora possiamo solo sperare. Ma nel frattempo, arriva a deliziarci proprio l’eccentrico trailer di Renfield, prossimamente nelle sale.