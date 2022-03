Nicolas Cage nel ruolo della vita (quello di Nicolas Cage) nel final trailer di Unbearable

Dopo il primo trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent, la Lionsgate ha pubblicato il final trailer della commedia meta-cinematografica che vede Nicolas Cage nel ruolo della vita: quello di Nicolas Cage.

Esatto, nessun errore: in The Unbearable Weight of Massive Talent Nicolas Cage interpreta Nick Cage, una versione di sé stesso creativamente insoddisfatta e messa di fronte all'imminente rovina finanziaria. Questo Nicolas Cage romanzato, per evitare la bancarotta, si ritroverà costretto ad accettare l'offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un pericoloso superfan (interpretato da Pedro Pascal). Le cose prendono una svolta imprevista quando Cage sarà reclutato da un agente della CIA (Tiffany Haddish): per salvare se stesso e i suoi cari, Nick sarà costretto tirare fuori tutte le abilità raccolte nel corso della sua carriera, incanalando i punti di forza di tutti i suoi personaggi più iconici che ha rappresentato sullo schermo.

The Unbearable Weight of Massive Talent uscirà al cinema negli Stati Uniti a partire dal prossimo 22 aprile. Diretto da Tom Gormican, il film include nel cast, oltre ai già citati Nicolas Cage, Pedro Pascal e Tiffany Haddish, anche Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen e Neil Patrick Harris.

Per altri approfondimenti guardate il secondo trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent.