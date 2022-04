Nicolas Cage rivela il suo film preferito in cui ha recitato: è recentissimo!

È in arrivo The Unbearable Weight of Massive Talent, l'ultimo folle film con Nicolas Cage in cui l'attore interpreta se stesso e intrattiene un miliardario suo grande fan. Numerose le interviste sostenute negli ultimi giorni con anche tantissime rilevazioni su progetti futuri: ma soprattutto sui e sul film preferito in cui ha recitato.

C’è davvero grande curiosità intorno all’ultimo film con l’attore cardine della scuola sovrainterpretativa di Hollywood. C’è attesa sicuramente per le reazioni della critica statunitense, che gli ha fatto guadagnare un impensabile 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Ma soprattutto per la folle storia che porterà in scena: quella di un attore ormai estraneo alle grandi produzioni hollywoodiane, rincorso dai debiti e prossimo al fallimento, che per guadagnare qualche soldo si reca nella villa di un miliardario (Pedro Pascal) ancora più folle di lui.

Ma nelle varie interviste che sta sostenendo, oltre ad anticipare i suoi desideri per progetti futuri che includono addirittura, sembra impensabile, il Superman di Tim Burton mai realizzato, Cage si sta concentrando soprattutto sulla sua nuova, brillante carriera nel cinema indipendente, dalla commedia a quello di genere. Aveva già parlato del completo cambio di rotta della carriera di Nicolas Cage, ma ora ci rivela il suo film preferito, appunto, con Nicolas Cage: “Direi Pig. Lo vedo come una canzone popolare. Lo vedo come un haiku. Ho sentito che in quel film ero finalmente maturato”.

Ma la lista si amplia, alla domanda sui tre film della sua carriera che salverebbe più di tutti gli altri: “Al di là della vita, Pig e Via da Las Vegas. Penso siano le interpretazioni migliori di tutta la mia carriera. Questi sono i progetti cui aspiro, motivo per cui sarò sempre pronto per i drammi a basso budget, indipendenti". Uscito lo scorso anno e finito nella Top 10 dei film preferiti di Barack Obama nel 2021, Pig è la storia di un uomo che vive ai margini della società con il suo migliore amico, un maiale che gli verrà rapito. Il primo titolo citato è invece uno dei film più sottovalutati di Martin Scorsese, mentre Via da Las Vegas non poteva mancare per il rapporto che l’attore ha con la Citta del Peccato e perché gli valse il suo unico Oscar nel ’96.

Sull’ultimo periodo di carriera invece: “Penso di aver fatto alcuni dei migliori lavori negli ultimi dieci anni della mia intera vita e inserisco Massive Talent in questo periodo. Anche se è stato, in qualche modo, emarginato da alcune persone nei media. Ma penso che se dovessi scegliere, metterei Pig, Massive Talent, Mandy, Color Out Of Space, Bad Lieutenant, Joe, The Trust e The Runner contro tutto ciò che ho fatto nei primi 30 anni della mia carriera. Ma in tutto questo tempo, nei 43 anni in cui ho fatto l’attore, Massive Talent è senza dubbio la cosa più folle che abbia mai fatto”.