Nicolas Cage rinnega il cameo come Superman in The Flash: 'Tutta colpa dell'IA'

In questi giorni il dibattito sull'IA ha riguardato anche il Presidente Biden e Mission: Impossible 7, e ora è Nicolas Cage a fare notizia rinnegando il suo famoso cameo in The Flash nei panni di Superman.

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment, l'attore ha espresso il suo personale disappunto verso questa particolare tecnologia, affermando: “L'intelligenza artificiale è un incubo per me. È disumano. Non c’è niente di più disumano dell’intelligenza artificiale”. Sebbene l'intelligenza artificiale non sia stata utilizzata nel cameo a sorpresa di Cage nei panni di Superman in The Flash, che è frutto di un lavoro di CGI, secondo l'attore la scena finale vista al cinema è comunque totalmente diversa rispetto a quella che ha girato sul set del film di Andy Muschietti. "Quello che ho fatto sul set è stato semplicemente stare in piedi sul palco e assistere alla distruzione dell'universo", ha spiegato Cage. “Nella scena, in sostanza, Kal-El era l'unico testimone della fine di un universo e potete immaginare, con il poco tempo che ho avuto a disposizione, cosa ha significato in termini di ciò che potevo trasmettere con il personaggio. Non avevo dialoghi, quindi dovevo comunicare con i miei occhi l'emozione di Superman. Ho fatto solo questo, sarò stato sul set al massimo tre ore."

In The Flash, il Superman di Nicolas Cage viene visto combattere un ragno gigante mentre il multiverso inizia a collassare, un riferimento al film mai fatto Superman Lives di Tim Burton, in cui l'attore avrebbe dovuto recitare come protagonista e che prevedeva appunto una scena con un ragno gigante. "Non ho mai combattuto un ragno gigante sul set. Non è quello che sono stato chiamato a fare. Comunque non penso che quella particolare scena sia stata creata dall’intelligenza artificiale, ma so che anche Tim Burton è arrabbiato in generale per l'uso dell'intelligenza artificiale al cinema, e lo sono anche io. Per quella scena hanno usato la CGI, per ringiovanirmi e farmi combattere un ragno gigante, okay, ma non ho fatto nulla di tutto ciò, quindi non so cosa sia successo in realtà."

Qualche settimana fa, come anticipato da Nic Cage, anche lo stesso Tim Burton si era espresso contro l'IA nei film.