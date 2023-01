Nicolas Cage ricorda il consiglio di David Bowie: 'Presi a cuore quelle parole'

Sul modo di recitare di Nicolas Cage si è scritto e detto di tutto: che piaccia o meno, l'attore di The Family Man è sempre stato unico nel suo genere, in un certo senso sempre fedele a sé stesso pur nel suo passare dagli eccessi del più sfrenato overacting alle sue versioni più intimiste. Ma cosa c'è dietro tutto ciò?

Già nei giorni scorsi Cage aveva parlato dell'importanza di David Bowie nella sua formazione: l'attore è in queste ore tornato a nominare il leggendario Duca Bianco, stavolta riportando un consiglio fondamentale per la sua crescita artistica.

"Una volta chiesi persino a David Bowie: 'Come ci riesci? Come fai a continuare a reinventare te stesso?', e quell'uomo saggio mi rispose: 'Beh, semplicemente cerco di non arrivare mai a sentirmi a mio agio con ciò che faccio'. Presi a cuore quelle parole. Quando ho un progetto davanti a me, devo sentire di poter dare qualcosa. Ma per rispondere alla domanda, da dove viene tutto ciò? È un po' un mistero. C'è qualcosa di magico in tutto ciò, davvero non lo so" sono state le parole di Cage.

Da qualunque luogo fisico o mentale venga questa spinta, comunque, una cosa è certa: noi continueremo sempre e comunque ad aver bisogno di un Nicolas Cage nel mondo del cinema! A tal proposito, ecco quali sono i film di Nicolas Cage che Cage tramanderebbe ai posteri.