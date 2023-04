Nicolas Cage ricorda un suo cameo: 'Non fui pagato, ma è pura avanguardia'

Di motivi per amare Nicolas Cage potremmo indicarne a decine, ma è incredibile la frequenza con cui ne saltino fuori di nuovi: a regalarcene un altro è stato in queste ore proprio il diretto interessato, che durante una chiacchierata con i fan su Reddit ha menzionato un suo vecchio e semi-sconosciuto cameo.

Dopo aver selezionato i suoi tre film che tramanderebbe ai posteri, Cage ha infatti svelato il titolo del film che contiene quella che l'attore considera la sua preferita tra le sue performance meno conosciute: si tratta di Passioni in Comune, film del 1989 diretto da Adam Rifkin e nel quale il nostro Nicolas compare per appena una manciata di secondi.

"Non consiglierei l'intero film. Non fui pagato, ma l'accordo con il regista e con chiunque lo producesse fu che, se avessi accettato, avrei potuto fare ciò che volevo. Quindi fu un esperimento di totale avanguardia, io interpretai questo personaggio che aveva un naso prostetico davvero lungo. [...] Mi presentai sul set con questo naso e un tono di voce altissimo guidando una Ferrari Testarossa, per gli altri attori fu davvero frustrante. Ora lo apprezzano, ma all'epoca la verità era che non potevano licenziarmi perché quelli erano gli accordi. Quella è la mia preferita tra le mie performance meno conosciute" sono state le parole di Nicolas Cage.

Cos'aspettate? Correte a recuperare quest'ennesima perla regalataci da un attore che, piaccia o no, rappresenta davvero un unicum nella Hollywood dei giorni nostri (e non solo, probabilmente). Noi aspettiamo il vostro parere nei commenti!