Nicolas Cage racconta com'è interpretare sè stesso nel suo prossimo film

Qualche mese fa vi avevamo comunicato che Nicolas Cage avrebbe interpretato Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent, pellicola diretta da Tom Gormican e prevista per i primi mesi del 2021. In attesa di vedere la nuova performance dell'attore, Cage ha parlato di questo nuovo e particolare ruolo che lo vedrà protagonista.

"Si tratta di una versione stilizzata di me e il fatto che devo anche riferirmi a me con la terza persona mi rende incredibilmente a disagio", ha raccontato Cage durante un'intervista per Empire. "Nel film ci sono tante scene in cui il 'Nic Cage' moderno o contemporaneo e il giovane 'Nic Cage' si scontrano, discutono e si sfidano. È un approccio acrobatico alla recitazione".

L'attore ha poi richiamato una sua apparizione iconica risalente al 1990, quando durante il talk show Wogan si presentò con una capriola, lanciò banconote verso il pubblico e si mise a torso nudo, coperto dalla sola giacca di pelle. "Ricordate quel talk show a cui ho partecipato, Wogan, mentre stavo facendo la promozione di Wild at Heart?" Nel film, il giovane Nic Cage sarà quella persona", sottolineando dunque che il personaggio avrà la stessa carica energica.



Inoltre, sembra che in The Unbearable Weight of Massive Talent Cage rivisiterà alcune delle sue vecchie pellicole. "Non mi piace guardare indietro", spiega l'attore, "ma questo film riporta tutto in superficie. Probabilmente dovrò riguardare un paio di film del passato perché penso che ricreeremo alcune di quelle sequenze". Quali momenti vi piacerebbe rivedere?



Restando in tema di stramberie della sua carriera, Joely Richardson, ha rivelato che in Color Out Of Space Cage ha recitato un dialogo mentre faceva la verticale.