Nicolas Cage: 'Quando non ho un lavoro, posso essere davvero autodistruttivo!'

In una lunga intervista rilasciata recentemente Nicolas Cage ha dichiarato diverse cose interessanti, che ce lo fanno conoscere un po' meglio, date un'occhiata dopo il salto.

Ultimamente Nicolas Cage è riuscito a realizzare, almeno in parte, un sogno che gli è sfuggito dalle mani: interpretare il personaggio di Superman. Diversi anni fa sarebbe dovuto entrare nella tuta del Figlio di Krypton in un film diretto da Tim Burton, ma non se ne fece nulla all'epoca. Adesso l'attore invece, dà la voce a Kal-El in Teen Titans Go!: Il Film. Ecco alcuni stralci dell'intervista che ha rilasciato a The Hollywood Reporter:

"Beh, ho 54 anni e sono di nuovo single. Non pensavo sarebbe successo, è veramente triste."

Per chi non ne fosse al corrente, due delle tre ex mogli di Cage sono discendenti di famiglie famose, come lui (che è un Coppola): Patricia Arquette e Lisa Marie Presley, sulle quali dice:

"Penso di aver sentito una connessione speciale con loro, una vera comprensione della pressione che porta l'avere un nome famoso. Una delle cose che Lisa amava di me era proprio il fatto che io avessi cambiato il mio nome - pensava che fosse la cosa più bella. Ma il mio vero matrimonio sono stati i 14 anni che ho trascorso con Alice e il bambino che abbiamo insieme. In ogni caso, una cosa che devo dire, è che quando non ho un lavoro, divento auto-distruttivo e diventa davvero difficile viviere insieme a me, è vero."

Di certo "rage Cage", il meme che gira da tempo online, non è qualcosa di nuovo: l'attore ha dimostrato diverse volte di non saper tenere propriamente a freno i nervi, ecco. Comunque, senza dubbio, è uno degli artisti migliori che siano in circolazione da diversi anni a questa parte.