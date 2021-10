Nicolas Cage, quali saranno i prossimi film dell'attore? Ecco il calendario

Nicola Cage è decisamente l'attore più pazzo di Hollywood. Oltre a farsi notare nella sua vita reale, Cage dà spettacolo da sempre anche sugli schermi, dove ha interpretato un grande numero di ruoli. Adesso sembrerebbe che l'attore vestirà i panni di personaggi diversi dal suo solito. Ecco quali sono i suoi nuovi film in arrivo!

Primo tra tutti è Pig. La pellicola è in verità già disponibile da pochissimo, disponibile on demand a partire dal 15 Settembre. Nel film diretto da Michael Sarnoski, Cage è un cacciatore di tartufi che passa la sua vita in solitaria nelle terre selvagge dell'Oregon. L'uomo deve però tornare a Portland, a cui è legato il suo passato, per cercare il suo amato maiale che è stato rapito.

Tuttavia la novità nella carriera di Nicolas Cage non sta tanto nel suo ruolo in Pig, quanto nelle prossime due pellicole di cui vi parleremo. Si tratta di The Old Way e Butcher's Crossing, due film western che segnano l'esordio dell'attore nel genere. Nel primo interpreterà un ex pistolero che ora conduce una vita tranquilla con la sua famiglia. L'uomo viene costretto a dissotterrare la vecchia arma quando una banda di fuorilegge uccide sua moglie a sangue freddo. Inizierà per lui un'avventura con al suo fianco la figlia 12enne.

Il secondo film invece è stato descritto come un'epopea di frontiera su un uomo che un giorno decide di unirsi ad una banda di cacciatori di bufali del Colorado. Inizierà per lui un viaggio complesso, che lo metterà a rischio da molti punti di vista.

Ma non finisce qui. Sono attualmente infatti in post-produzione altre due pellicole in cui Cage ha recitato. La prima è The Retirement Plan. Si tratta di un action thriller in cui l'attore interpreta padre Matt, un prete che un giorno si ritrova ad aiutare due vecchie amiche, una donna e una bambina, a sfuggire da un crimine da loro commesso. Ben presto le due scopriranno che Matt nasconde un oscuro passato.

Il secondo è The Unbearable Weight of Massive Talent un film in cui Nicolas Cage interpreta se stesso. Si tratta di una commedia d'azione in cui Cage è un attore insoddisfatto e sul lastrico. Sicuramente da vedere.

