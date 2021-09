Nicolas Cage lo promette: 'Non mi ritirerò mai!' E il mondo adesso è un posto migliore

Nicolas Cage, che ha recitato nel recente Pig ed è apparso in oltre 115 film nel corso della sua carriera, ha promesso ai suoi fan che non si ritirerà mai dal mondo dello spettacolo.

Parlando con EW per la fase promozionale del suo nuovo film Prisoners of the Ghostland, diretto dal regista giapponese di culto Sion Sono al suo esordio in un film in lingua inglese (se ve lo siete perso, recuperate il trailer ufficiale di Prisoners of the Ghostland), Nicolas Cage ha spiegato che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal cinema e che il suo obiettivo è quello di rimanere attivo all'interno dell'industria per il resto della sua vita. Guardando con orgoglio al suo incredibile e lunghissimo curriculum, che si spinge fino a 117 film, l'attore ha comunque ammesso che potrebbe prendersi una pausa di tanto in tanto per ricaricare le batterie.

"No, no, no. No, no. Ritirarmi? Non accadrà mai. Il cinema è stato come un angelo custode per me, e ne ho bisogno. Sono più sano quando lavoro, mi sento bene, ho bisogno di un luogo positivo dove esprimere la mia esperienza di vita e il cinema rappresenta questo per me. Quindi non andrò mai in pensione. Dove sono arrivato ora, a 117 film? La cosa divertente è che quando le persone mi dicono che lavoro troppo, io ammetto che è vero, perché mi piace lavorare, è salutare. Anche Cagney e Bogart hanno fatto centinaia di film, prima non c'era nulla di strano."

Per altre letture recuperate il nostro commento a Pig, nuovo film con Nicolas Cage uscito in Italia questa settimana per il mercato digitale.