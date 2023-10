Nicolas Cage era in pessimo stato sul set di uno dei suoi film più amati

Il mandolino del capitano Corelli (film del 2001 diretto da John Madden) è un film che ha un pesante impatto sullo spettatore, soprattutto considerando la preponderante tematica bellica... ma se Nicolas Cage ha attraversato un brutto periodo durante le riprese non è stato per questo motivo, bensì per il divorzio appena avvenuto.

In particolare, il divorzio è avvenuto nei confronti dell'ex-moglie Patricia Arquette. Così ha ricordato l'autore de Bernières durante l'Henley Literary Festival: "Nic Cage stava attraversando un periodo davvero orrendo. Ero totalmente comprensivo al riguardo, ma doveva tornare in California ogni volta, con pessime ripercussioni sul suo stato d'animo. Non voleva che qualcuno lo disturbasse".

Ambientato tra il 1941 e il 1953, Il mandolino del capitano Corelli vede Nicholas Cage nei panni del protagonista e racconta la storia di una giovane donna che si fidanza con un pescatore. Quando arriva un distaccamento di militari italiani, però, il rapporto sentimentale è destinato a superare più di un ostacolo... Nel prestigioso cast, oltre a Cage, ricordiamo anche Penélope Cruz, John Hurt, Christian Bale, David Morrissey e Irene Papas.

Inoltre, così ha aggiunto de Bernières riguardo Cruz: "Non ho parole per descrivere la dolcezza di Penélope Cruz. Ogni suo gesto appariva naturale, era genuinamente felice di sedersi con te in un bar per raccontare qualche sciocchezza". Senza contare "gli attori italiani, che interpretando i soldati seguivano tutti gli stereotipi. È stato fantastico: giocavano a calcio, iniziavano nuove relazioni, cucinavano pasti abbondanti... si ubriacavano, in alcuni casi".

Da parte sua, l'attore di Renfield, Ghost Rider e Face/Off ha definito il film in questione come tra i più "sottovalutati" della sua carriera; in un'altra carriera, invece, Nicolas Cage ha elencato i tre film che vorrebbe preservare per i posteri. Ma il futuro artistico appare luminoso: a proposito, Dream Scenario ci regala la migliore interpretazione di Nicolas Cage?