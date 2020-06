Nicolas Cage, un suo personaggio per ogni segno zodiacale: quale Nic siete?

Lo abbiamo fatto con il mitico Keanu Reeves e abbiamo continuato con il buon Leonardo DiCaprio, ma oggi lo spazio dei 12 personaggi dei Segni Zodiacali è tutto per lui: Nicolas Cage, altro amatissimo interprete, personaggio estroverso e poliedrico, figlio d'arte, maestro dei generi e recentemente attore più infaticabile di Hollywood.

Senza ulteriori indugi, scoprire quale personaggio di Nicolas Cage siete a seconda del vostro Segno Zodiacale. Pronti? Iniziamo.



ACQUARIO - RANDALL MEMPHIS RAINES (Fuori in 60 secondi)

Gli Acquario sono imprevedibili e distaccati ma disposti a tutto per coloro che amano. Anche Energici e intelligenti. Memphis è un esempio perfetto, perché oltre a essere un leggendario ladro di automobili riesce a identificarle solo dal rombo del motore. Ed è un pilota eccellente e ama e odia con la stessa intensità.



PESCI - DOUG CHESNICK (Cara, insopportabile Tess)

Angelico, tenero, empatico ed emotivo: l'agente segreto Chesnick è un pesci ancestrale. Compassionevole e generoso ma anche pieno di fantasia e un po' spirituale. Lo dimostra anche sul posto di lavoro.



ARIETE - BENJAMIN GATES (National Treasure)

Gates è un famoso studioso e cacciatore di tesori. È affascinante, appassionato, testardo e un leader nato, risolutore di problemi. Proprio come la grande maggioranza degli Ariete.



TORO - CAMERON POE (Con Air)

Poe è testardo, sarcastico e sfoggia fantastiche mosse d'azione. Un uomo di poche parole ma pronto a mettersi subito in gioco ed entrare prontamente in azione.



GEMELLI - RONNY CAMMARERI (Stregata dalla Luna)

I Gemelli sono ribelli, lunatici, indipendenti, onesti e intelligenti, e Ronny è un tipo anche romantico e appassionato che, come tutti i Gemelli, sa essere un'isola ma aprirsi all'amicizia con molta facilità, se lo desidera. Felice per le piccole cose che sono poi le stesse capaci di far infervorare il segno. Cervellotico, proprio come Cammarri, che pensa troppo a tutto.



CANCRO - STANLEY GOODSPEED (The Rock)

Goodspeed è il geniale biochimico protagonista di The Rock di Michael Bay, e proprio come lui i nati sotto il segno del Cancro tendonoa tenere la testa bassa e sottostimare le proprie capacità, che spesso però emergono in tutta la loro potenza e decisione nel momento del bisogno, tanto da farli apparire come supereroi.



LEONE - SAILOR RIPLEY (Cuore Selvaggio)

I Leone sono selvaggi, entusiasti, spesso testardi e odiano essere dati per scontati. Proprio come Sailor: un ladro che mai si arrende, combatte per i propri sogni, si nutre di spirito positivo ed è difficile da spezzare.



VERGINE - SETH (City of Angels)

Proprio come Seth, che è letteralmente un angelo, i Vergine sono gentili, onesti, sognanti e anche un po' pazzi. Quando amano qualcuno, è per la vita.



BILANCIA - RICKY SANTORO (Omicidio in diretta)

Come tutti i Bilancia, Ricky Santoro è un curioso mix di bene e male. Un poliziotto corrotto e lussurioso che cerca comunque si svolgere il suo lavoro. Non il rappresentate della legge ideale e nemmeno un ottimo esempio di uomo, ma sa portare a termine il lavoro. Alla fine fai il tifo per lui che è come un Bilancia: pazzo e intelligente eppure equo e suo modo leale.



SCORPIONE - BALTHAZAR BLAKE (L'apprendista stregone)

Un personaggio capace di seguire il suo cuore oltre tutto, oltre ogni evidente ostacolo, proprio come farebbe uno Scorpione. E poi è magico, è stato allievo e infine maestro, senza mai arrendersi.



SAGITTARIO - SEAN ARCHER / CASTOR TROY (Face/Off)

Castor Troy di Face/Off è sgradevole, psicotico, borderline e ribelle. Sean Archer è dedicato, onesto, sincero, simpatico. La cavalcata selvaggia a livello interpretativo che presenta l'opportunità di vestire ruoli multipli ritrae alcune ovvie caratteristiche dei Sagittario.



CAPRICORNO - BIG DADDY (Kick-Ass)

I Capricorno sono sicuramente i più determinati e ambiziosi dell'interno Zodiaco. Focalizzati sul lavoro, estremamente organizzati, sinceri. Oppure l'esatto opposto. I Capricorno tendono infatti ad essere anche agli estremi di tutto, motivo che spinge molte persone a considerarli distaccati o poco emotivi. Non poteva che essere Big Daddy il personaggio di Cage più ideale a questo gioco.