Nicolas Cage, ecco perché Il mistero dei Templari 3 non è ancora uscito

Sia Il mistero dei Templari (2004) che Il mistero delle pagine perdute (2007) sono stati dei grandi successi al box-office mondiale, aprendo le porte ad un terzo film. Questo è in realtà quello che si credeva. Ma Jason Reed, produttore Disney, ha spiegato perché il terzo capitolo del franchise negli anni è passato inesorabilmente in secondo piano.

"Ho fatto del mio meglio per avere Il mistero dei Templari 3. Adoro quei film. Vi ho lavorato sin dall'inizio. Quello che ho sentito ed è poi accaduto è che anche se i film hanno avuto un enorme successo e hanno avuto una fan base davvero forte, è un film che viene fatto uscire ogni volta, la compagnia non è mai stata in grado di capitalizzarlo come un franchise. Era più un film con un sequel e Il mistero dei Templari 3 sarebbe stato un altro sequel" ha spiegato Reed.

Un ritorno de Il mistero dei Templari con protagonista Nicolas Cage in effetti non può essere paragonato ad un nuovo film di Pirati dei Caraibi:"Non hanno mai trovato un modo per integrarlo nei parchi, non ha mai preso piede come franchise indipendente. Ciò rende i numeri diversi. Rende più difficile fare in modo che un'azienda come la Disney concentri le risorse su qualcosa del genere quando può fare Toy Story o acquistare una nave da crociera. E se la società stessa fosse stata davvero entusiasta di andare avanti e avesse trovato un motivo per sospingerlo avremmo trovato un modo per concludere l'accordo" ha proseguito il produttore.

Una situazione simile per la Disney sembra essere TRON, che nonostante una solida fanbase rimane fermo da dieci anni. Tuttavia pare che ora un terzo film di TRON potrebbe essere in lavorazione.

Disney ha confermato un terzo film di Il mistero dei Templari nel mese di maggio.