Nicolas Cage, perché continua a interpretare ruoli tanto assurdi? Risponde l'attore

Nicolas Cage ha vinto un Premio Oscar ed è stato candidato ad altri due Academy Awards, mentre i suoi film hanno incassato nel tempo la bellezza di 5 miliardi di dollari al boxoffice mondiale. Resta anche uno degli attori più famosi e amati d'America e a 57 potrebbe vivere comodamente passando da un blockbuster a un altro, invece non lo fa.

Perché non lo fa? C'è un buon motivo dietro a questa sua decisione e ne ha parlato con Variety durante la promozione di Pig, rivelando:



"Quando stavo girando i film di Jerry Bruckheimer back-to-back, per me era soltanto un gioco ad alta pressione. Ci sono stati molti momenti divertenti, ma al contempo c'erano anche momenti tipo 'abbiamo scritto così, devi dirla esattamente così'. Ti mettevano una telecamera addosso e ti dicevano 'ora dì la battuta sui roller skate' e io dicevo 'mi piacerebbe provare in quest'altro modo' e loro non accettavano mai. Nei film indipendente c'è più libertà di sperimentare ed essere fluido. C'è meno pressione e c'è molto più ossigeno nella stanza".



Quanto amate Nicolas Cage? Siete fan dell'attore? Vi ricordiamo che Pig di Michael Sarnoski uscirà nelle sale cinematografiche americane domani, 16 luglio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.