Nicolas Cage pensa che sarebbe stato il Joker perfetto! O un perfetto villain, in generale

Nic Cage ha avuto una storia lunga e leggendaria con il genere cinecomic. È un grande fan di Superman - tanto per dirne una, ha battezzato suo figlio Kal-El - e aveva firmato il contratto per il ruolo proprio di Superman in Superman Lives di Tim Burton.

Sfortunatamente, nonostante il progetto abbia ottenuto numerose revisioni alle bozze,alla fine è stato annullato dalla Warner Bros. a causa del costo troppo elevato. Il sogno di Cage comunque si è avverato (almeno in parte) quando è stato scritturato per doppiare proprio il Figlio di Krypton nel prossimo film animato, Teen Titans GO! To the Movies.



Tra i film a tema cinefumettistico a cui Cage NON ha partecipato - sempre per problemi dell'ultimo minuto - ricordiamo il ruolo di The Scarecrow nel sequel annullato Batman Unchained e il Green Goblin in Spider-Man di Sam Raimi. Tuttavia, alla fine ha ottenuto il ruolo di protagonista in due film su Ghost Rider.



Recentemente, Cage ha un po' riflettuto sui suoi giorni nei film a fumetti e, in una nuova intervista con JoBlo, nel corso della quale gli è stato chiesto se ci fossero personaggi che gli piacerebbe ancora interpretare, l'attore pensa che, se dovesse essere richiamato, sarebbe per un "succoso" ruolo da cattivo:



"Voglio dire, penso che i miei giorni a fumetti siano ... Insomma, adesso sto facendo altre cose, ma ho sempre pensato che sarei stato un grande Joker e, in generale, un ottimo villain in una delle produzioni Marvel [film], non so, come Doctor Doom, per esempio. Ma per interpretare lui devi indossare quella maschera; tuttavia la storia che portava al Doctor Destino avrebbe potuto essere interessante, ecco. A questo punto, se dovessi tornare a lavorare a quei format, probabilmente lo farei nei panni di un cattivo."



L'attore ha anche convenuto che il Joker sarebbe stato il miglior ruolo per il suo stile di recitazione:



"Sarebbe perfetto per me andare ancora più fuori dai binari di quanto non abbia mai fatto prima e, sai, sarebbe divertente."



A voi sarebbe piaciuto vedere Nick Cage nel ruolo del villain?