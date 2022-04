Nicolas Cage sarà padre per la terza volta: la (quinta) moglie Riko Shibata è incinta!

La star di Hollywood Nicolas Cage sarà padre per la terza volta, questa volta con la sua quinta moglie, la 27enne Riko Shibata, come annunciato in queste ore dallo stesso attore.

L'attore, che in questi giorni sta promuovendo il suo nuovo film The Unbearable Weight of Massive Talent, ha rivelato la lieta novella durante un'ospitata al The Kelly Clarkson Show, mentre raccontava un aneddoto sui dischi che ascoltava con suo fratello da bambino. Parlando dell'album dei Beatles del 1970, "Let It Be", e in particolare della canzone "Across the Universe", e di come questa abbia avuto un grosso impatto sulla sua carriera al punto che ancora oggi la considera 'la più bella canzone mai scritta', Cage ha dichiarato all'improvviso:

"A proposito, voglio rendervi partecipi di una grande notizia. Avrò una bambina. E il suo nome, proprio per via di 'Across the Universe', il suo nome sarà Lennon - Lennon Auggie, in onore di mio padre [August Coppola, ndr]. Potrò chiamarla Lennie. Sono molto entusiasta", ha continuato Cage, aggiungendo che sarebbe stata la più grande avventura della sua vita.

Lennon Auggie sarà la prima figlia di Nicolas Cage: l'attore ha avuto in passato altri due figli, entrambi maschi, Weston Coppola Cage, che oggi ha 32 anni e che nacque dalla relazione con l'attrice Christina Fulton, e Kal-El, 17 anni, che la star ha avuto dalla sua terza moglie, Alice Kim. Per non farsi mancare nulla, Nic Cage è anche nonno: dal figlio più grande Weston ha avuto infatti due nipoti, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

Per una lettura sulle cose che Nicolas Cage invece non ha avuto: sapete che ha rifiutato ruoli in Matrix e ne Il signore degli anelli? Cliccate sul link evidenziato per scoprire perché.