Nicolas Cage è ancora ossessionato da Paddington 2: 'E' un film incredibile'

Dopo aver pianto per l'orsacchiotto inglese in una famosa scena de Il talento di Mr C, nel quale interpreta una versione romanzata di sé stesso, Nicolas Cage è tornato a tessere le lodi di Paddington 2 in una nuova intervista promozionale.

Parlando con The Hollywood Reporter per presentare The Butcher's Crossing, il primo film western di Nicolas Cage che è stato mostrato in anteprima in queste ore al Toronto Film Festival, l'attore ha parlato della sua vera passione per Paddington 2 di Paul King.

Questa passione che è stata protagonista di una delle gag più memorabili nella meta-commedia action Il talento di Mr. C, in cui Javi (interpretato da Pedro Pascal) convince Nick Cage (interpretato da Nicolas Cage) a vedere il famoso film sull'orsacchiotto: a quel punto il Nick Cage personaggio si innamora immediatamente di Paddington, ma a quanto pare la scena è basata sul vero amore del Nicolas Cage attore per il film di Paul King. Perché, come si sa, a volte l'arte imita la vita: "Penso che il film sia semplicemente fantastico", ha dichiarato Nicolas Cage (l'attore, non il personaggio). "Ho particolarmente amato la prova di Hugh Grant, credo che abbia fatto un lavoro meraviglioso: è una performance deliziosamente malvagia. Ho riso davvero tanto”.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Paddington 3 è stato annunciato ufficialmente, mentre qualche giorno fa Nicolas Cage si è unito al cast di Dream Scenario, prima collaborazione tra la star e lo studio cinematografico 'di culto' A24.

