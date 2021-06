Nicolas Cage, nuovo progetto per la star: sarà nel western Butcher's Crossing

Pochi giorni fa l'abbiamo visto nel trailer ufficiale di Pig, ma Nicolas Cage ha già un nuovo impegno. L'attore di City of Angels e Il Ladro di Orchidee reciterà infatti nell'adattamento di Butcher's Crossing, romanzo western di John Williams. Il film sarà diretto da Gabe Polsky, autore anche della sceneggiatura insieme a Liam Satre-Meloy.

Pubblicato nel 1960, Butcher's Crossing è ambientato nel 1870 e racconta la storia di uno studente di Harvard che lascia la sua vita comoda per unirsi a una spedizione di caccia ai bufali in viaggio attraverso il Vecchio West. Nel film, che dovrebbe entrare in produzione a ottobre, Nicolas Cage interpreterà il cacciatore di bufali Miller, un burbero montanaro che convince il protagonista, il ventitreenne Will Andrews, a unirsi a lui in una spedizione. Non è stato ancora comunicato l'attore che interpreterà il giovane Will.

In attesa di vederlo anche in Butcher's Crossing, possiamo ripercorrere i migliori film di Nicolas Cage secondo la critica. "Questa è una storia urgente con temi senza tempo, un viaggio straziante che esplora i limiti della natura umana" ha dichiarato il regista Gabe Polsky. "Nick Cage è uno degli attori più dinamici e interessanti e averlo con noi in questo brillante ruolo sarà emozionante."

"La storia di John Williams è straordinariamente cinematografica e la visione di Gabe per il film è perfetta" ha aggiunto il produttore Will Clarke. "Inoltre, è fantastico lavorare con il leggendario Nicolas Cage, che per passione e fascino non è secondo a nessuno."