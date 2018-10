Nicolas Cage non sarà mai Superman, ma sarebbe interessato ad impersonare Lex Luthor

Nicolas Cage potrà essere visto prossimamente nel film Mandy , nonché come attore-vocale per l'attesissimo film d'animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo .

Molti fan sarebbero d'accordo, ma sappiamo che quel ruolo è attualmente occupato da Jesse Eisenberg nel DC Films Universe. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Cage nei panni di Luthor in un prossimo futuro? Fatecelo sapere nei commenti!

"Oh, credo che i miei giorni da Superman siano definitivamente finiti, e anche da un sacco di tempo. Ma sono sicuro che potrei essere un ottimo Lex Luthor! "

Nicolas Cage avrebbe dovuto interpretare l'Uomo d'Acciaio nell'ormai morto e sepolto progetto Superman Lives, il film diretto da Tim Burton che non vedrà mai la luce. Nel corso di una recente intervista, comunque, la star ha dichiarato:

Su Amazon.it trovi Justice League in Blu-Ray al prezzo speciale di 12.99 euro, l'occasione giusta per non farsi sfuggire il film dedicato ai supereroi DC!